Холодную воду отключат на ряде улиц в Самаре со 2 по 5 сентября

В среду, 3 сентября, с 11:00 до 17:00 без холодного водоснабжения останутся жители частного сектора на улицах Постовой, 39А, 54, 56, Рыбачьей, 42, 43, 46, Коленчатой, 61, Призаводской, 40, Широкой, 6, пр. Мальцева, 4. Бойлер установят на улице Профильной, 6. Также в этот день с 10:00 до 12:50 ХВС будет отсутствовать на улицах Авроры, 122 и Артемовской, 30, 30А.