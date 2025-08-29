Холодную воду отключат на ряде улиц в Самаре со 2 по 5 сентября

На следующей неделе в Самаре отключат холодную воду на ряде улиц. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на сетях водоснабжения. Об этом сообщили в «РКС-Самара».
«Большинство работ пройдет без отключения воды, но в некоторых случаях все-таки придется перекрыть водоснабжение на несколько часов», — рассказали в пресс-службе.
Так, 2 сентября с 10:00 до 20:00 воды не будет проспектах Кирова, 273, 275, 277, 285, 293, Карла Маркса, 367, 368, 372, 372А, 374, 376, 378, 382 и улице Стара-Загора, 175, 177, 179, 181, 183.
В среду, 3 сентября, с 11:00 до 17:00 без холодного водоснабжения останутся жители частного сектора на улицах Постовой, 39А, 54, 56, Рыбачьей, 42, 43, 46, Коленчатой, 61, Призаводской, 40, Широкой, 6, пр. Мальцева, 4. Бойлер установят на улице Профильной, 6. Также в этот день с 10:00 до 12:50 ХВС будет отсутствовать на улицах Авроры, 122 и Артемовской, 30, 30А.
В четверг, 4 сентября, с 09:30 до 12:30 воду отключат на улице Железной дивизии, 1−17 и Заводском шоссе, 40−60. В пятницу, 5 сентября, с 10:00 до 14:00 подачу ХВС ограничат на улицах Печерской, 111−125, 102−118, Отважной, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; Черноморской, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.
Информация об отключениях является предварительной. В течение недели список работ могут скорректировать. Жителей просят при необходимости сделать запас воды.