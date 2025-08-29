Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии у мужчины конфисковали автомобиль за пьяную езду

Суд назначил 42-летнему жителю наказание в виде обязательных работ.

Источник: Willian Cittadin/CC0

Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по делу жителя Татышлинского района, задержанного за пьяное вождение без водительского удостоверения, сообщает прокуратура Башкирии.

В январе этого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Ниссан Икс-трейл». При проверке выяснилось, что 42-летний водитель ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии, а также за управление машиной, будучи лишённым такого права.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Иномарка конфискована в доход государства.