В Башкирии у мужчины конфисковали автомобиль за пьяную езду

В январе этого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Ниссан Икс-трейл». При проверке выяснилось, что 42-летний водитель ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии, а также за управление машиной, будучи лишённым такого права.