В Башкирии у мужчины конфисковали автомобиль за пьяную езду

Балтачевский межрайонный суд вынес приговор по делу жителя Татышлинского района, задержанного за пьяное вождение без водительского удостоверения, сообщает прокуратура Башкирии.
В январе этого года сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль «Ниссан Икс-трейл». При проверке выяснилось, что 42-летний водитель ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности за неоднократное вождение в нетрезвом состоянии, а также за управление машиной, будучи лишённым такого права.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 300 часов обязательных работ. Также, он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на два года. Иномарка конфискована в доход государства.