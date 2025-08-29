Определено влияние экстракта наперстянки на тяжелую сердечную недостаточность

Проведенные учеными наблюдения показали, что прием дигитоксина на 21% замедлил развитие болезни и на 17% снизил частоту обращений в клиники после резкого ухудшения в состоянии сердца этих пациентов. Аналогичным образом, данный растительный гликозид на 16% уменьшил вероятность гибели пациентов в первые три года после начала терапии, и при этом вызвал малое число побочных эффектов, несмотря на наличие токсических свойств у дигитоксина.