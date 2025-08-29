В Башкирии сбежавшую из дома 15-летнюю девочку нашли на вокзале

К вечеру, когда внучка так и не появилась дома, бабушка начала ее искать. На звонки девочка не отвечала, но прислала сообщение, что имеются перебои с мобильной связью, а гулять она планирует до утра. Как пояснила законный представитель несовершеннолетней, конфликтов дома не было, ранее девочка из дому не уходила. Обеспокоенная бабушка обратилась в полицию.