В Башкирии сбежавшую из дома 15-летнюю девочку нашли на вокзале

Уфимские транспортные полицейские установили местонахождение и вернули домой 15-летнюю жительницу Стерлитамака. Она сбежала из дома и планировала на поезде доехать до Новосибирска в гости молодому человеку.
Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе ведомства, на днях в транспортную полицию Уфы поступила ориентировка из ОМВД России по Стерлитамакскому району о том, что несовершеннолетняя девочка самовольно ушла из дома. Обратившаяся за помощью к транспортным полицейским бабушка пояснила, что, вернувшись домой с рабочей смены в 11 утра, она обнаружила отсутствие внучки и ее вещей. На звонок бабушки, являющейся опекуном, девочка ответила, что ушла гулять.
К вечеру, когда внучка так и не появилась дома, бабушка начала ее искать. На звонки девочка не отвечала, но прислала сообщение, что имеются перебои с мобильной связью, а гулять она планирует до утра. Как пояснила законный представитель несовершеннолетней, конфликтов дома не было, ранее девочка из дому не уходила. Обеспокоенная бабушка обратилась в полицию.
Беглянку, ожидающую прибытия поезда, на железнодорожном вокзале г. Уфы опознали по ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы полиции Уфимского ЛУ МВД России на транспорте.
Инспектору подразделения по делам несовершеннолетних линейного управления юная путешественница призналась, что до Уфы она доехала на междугороднем такси, а далее планировала добраться до Новосибирска. На проезд в такси и билет на поезд были потрачены денежные средства бабушки-опекуна. В планах у девочки было уехать к своему 14-летнему другу, с которым она познакомилась в одной из социальных сетей.
Информацию о местонахождении несовершеннолетней полицейские передали опекуну девочки, которая незамедлительно приехала в Уфу, чтобы ее забрать.
Правоохранители провели с девочкой профилактическую беседу.