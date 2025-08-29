Энциклопедия безупречности

От нас ушел величайший русский композитор, гений, которого при жизни причисляли к ряду классиков. Мне повезло формироваться в ауре его музыки, соприкасаться с ним лично, и многие его заветы я использую в своей дирижерской деятельности. Например, «музыка — это контрасты»: краеугольный принцип подхода Щедрина к любому исполнению и к интерпретации своих сочинений.
С Родионом Константиновичем я познакомился в 1997 году, когда отмечался его 65-летний юбилей и Камерный хор Московской консерватории под управлением Бориса Тевлина очень долго, на протяжении полугода, разучивал поэму «Казнь Пугачева», которая стала визитной карточкой коллектива. Это тот случай, когда музыка даже без слов исключительно сильно воздействует на аудиторию. В творчестве мастера сочетаются исконно русские, почвенные черты — и западноевропейская эстетика. Но его искусство требует от исполнителей высокого уровня профессионального мастерства. Это энциклопедия стилевой и жанровой безупречности, атмосферности, динамических, штриховых, тембровых и темповых контрастов, подчеркивающих актуальный пульс нашей эпохи.
У Щедрина есть «вибрация времени». Он всегда был очень современным человеком. В 2021 году мы обратились к нему с предложением сделать сборник его хоровых произведений «Век двадцать первый», систематизировать написанное в этом жанре. И «не было бы счастья, да несчастье помогло». Благодаря паузе, которая у него образовалась во время пандемии, он написать десять новых хоровых сочинений! Мне кажется, их еще только предстоит по-настоящему осмыслить, может даже не нашему поколению, а следующим.
Сочинения для хора занимают особое место в композиторском наследии Щедрина. Будучи выпускником Московского хорового училища и воспитанником А. В. Свешникова, он с детства впитал любовь к хоровому делу. Горжусь, что Родион Константинович посвящал Камерному хору Московской консерватории свои выдающиеся партитуры. И я всегда считал своим долгом немедленно откликаться, когда он присылал новые сочинения. Последние годы, когда он в основном жил за рубежом, он высылал по факсу, по электронной почте факсимиле рукописей — и это были практически безупречные, иногда с еле заметными ретушами, ноты. Когда же мы репетировали, то исполняли какой-то фрагмент, посылали ему запись — и он тут же давал обратную связь, что нужно подправить. До самых деталей. Скрупулезность — одно из его главных качеств.
Однажды я был у Родиона Константиновича в гостях — и он играл мне на фортепиано «Русские народные пословицы», посвященные им Камерному хору Московской консерватории. Щедрин закончил консерваторию не только как композитор, но и как пианист, и он мог замечательно интерпретировать свои сочинения. Исполнял их с невероятным вниманием к деталям, акцентам, динамическим контрастам. Слыша, что он выделял во время игры, на чем делал акцент, я понимал, на что нужно обратить внимание, готовя исполнение с хором. Кстати, он блестяще делал фортепианные переложения своих оркестровых и хоровых опусов — считал, что композитор сам должен выполнять эту работу.
В 2017 и 2022 годах мы проводили Всероссийский музыкальный фестиваль «Запечатленный ангел», отмечая юбилеи Родиона Щедрина. И планируем эту традицию сохранить, каждые пять лет представляя публике его музыку. Одна из важных просветительских задач форума — приглашение к исполнению музыки Щедрина молодых музыкантов, учащихся вузов и колледжей, ведь наследие композитора абсолютно созвучно современной аудитории. Оно смотрит в будущее.
Ну и напоследок не могу не поделиться личной историей, связанной с этой замечательной семьей. Когда у меня родилась дочка, я позвонил Родиону Константиновичу. Трубку взяла Плисецкая и сказала: «Назови дочку Майей». Так я и поступил.
Автор — заслуженный деятель искусств РФ, профессор, художественный руководитель Камерного хора Московской консерватории, и.о. ректора Академии хорового искусства имени В. С. Попова.