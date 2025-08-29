Энциклопедия безупречности

Сочинения для хора занимают особое место в композиторском наследии Щедрина. Будучи выпускником Московского хорового училища и воспитанником А. В. Свешникова, он с детства впитал любовь к хоровому делу. Горжусь, что Родион Константинович посвящал Камерному хору Московской консерватории свои выдающиеся партитуры. И я всегда считал своим долгом немедленно откликаться, когда он присылал новые сочинения. Последние годы, когда он в основном жил за рубежом, он высылал по факсу, по электронной почте факсимиле рукописей — и это были практически безупречные, иногда с еле заметными ретушами, ноты. Когда же мы репетировали, то исполняли какой-то фрагмент, посылали ему запись — и он тут же давал обратную связь, что нужно подправить. До самых деталей. Скрупулезность — одно из его главных качеств.