В Омской области завершили ремонт 11 дорожных объектов

Ремонтные работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» завершились на 11 участках дорог в Омской области. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.
Общая протяженность отремонтированных дорожных объектов составляет свыше 57 км. Они расположены в Тевризском, Одесском, Таврическом, Крутинском, Омском, Кормиловском, Русско-Полянском и Павлоградском районах. Все работы выполнены в запланированные сроки.
Всего на территории Омской области планируют отремонтировать 34 участка дорог. Ход работ на всех объектах находится под личным контролем главы региона Виталия Хоценко.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.