Дочь бывшего члена Совфеда РФ оказалась среди бездомных в Европе

Диана Исакова, дочь экс-сенатора Эдуарда Исакова, уже две недели живет в палатке под Парижем. Она покинула Россию после критики СВО, но не получила финансовой помощи от оппозиционных организаций. Отец еще в 2022 году назвал ее предательницей и разорвал общение.