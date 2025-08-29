Ричмонд
Дочь бывшего члена Совфеда РФ оказалась среди бездомных в Европе

Диана Исакова, дочь экс-сенатора Эдуарда Исакова, уже две недели живет в палатке под Парижем. Она покинула Россию после критики СВО, но не получила финансовой помощи от оппозиционных организаций. Отец еще в 2022 году назвал ее предательницей и разорвал общение.

Источник: AP 2024

Дочь бывшего сенатора от Ханты-Мансийского автономного округа, оппозиционерка Диана Исакова, уже две недели вынуждена проживать в палатке недалеко от французской столицы. По данным телеграм-канала Mash, причиной такого положения стал отказ оппозиционных сообществ в финансовой помощи.

Как сообщает канал, Исакова покинула Россию после публичных высказываний против специальной военной операции. Выехав из страны, она вместе со своим другом, имеющим инвалидность, безуспешно обращалась к различным организациям с просьбой выделить средства на перелет из Грузии и предоставить временное жилье.

В итоге, как сообщает Mash, сейчас девушка вынуждена жить «посреди поля» под Парижем. Она умывается в местных водоемах, принимает душ в спортивных залах и пользуется общественными туалетами в ресторанах быстрого питания.

Диана Исакова — дочь экс-сенатора Эдуарда Исакова от первого брака. Еще в 2022 году, как сообщало URA.RU, сенатор публично назвал ее предателем из-за критики спецоперации и с тех пор полностью прекратил с ней всяческое общение.