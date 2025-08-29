В Омске не состоялся аукцион на право аренды дома Дворжецкого

В Омске, несмотря на наличие желающих, признан несостоявшимся аукцион на право заключения аренды памятника архитектуры в стиле модерн, известного как дом Дворжецкого. Бывший доходный дом, построенный в начале 1900-х, расположен по адресу Газетный переулок, 3.
Как уже сообщала «КП-Омск», стартовая цена аукциона составила 879, 7 рубля в год — по рублю за метр квадратный. Столь низка она была потому, что арендатору предстояли значительные вложения в реставрацию и сохранение исторического облика здания, которое сейчас находится в плачевном состоянии.
Желающие получить исторический дом в центре города нашлись. На аукцион заявились сразу три компании, в том числе ООО «Омск сайдинг инвест», получившее в концессию на 25 лет Зеленый остров. Однако, как следует из протокола, размещенного на ГИС Торгах, аукцион признан не состоявшимся — участники не смогли предоставить необходимые документы, а также указали в них недостоверные сведения.
Название «Дома Дворжецкого» закрепилось за бывшим доходным домом, потому что здесь прошло детство знаменитого советского актера Владислава Дворжецкого.