В Омске не состоялся аукцион на право аренды дома Дворжецкого

Желающие получить исторический дом в центре города нашлись. На аукцион заявились сразу три компании, в том числе ООО «Омск сайдинг инвест», получившее в концессию на 25 лет Зеленый остров. Однако, как следует из протокола, размещенного на ГИС Торгах, аукцион признан не состоявшимся — участники не смогли предоставить необходимые документы, а также указали в них недостоверные сведения.