В заказнике «Чановский» в Новосибирской области прошел пресс-тур

Специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области во время пресс-тура по маршрутам экологического туризма показали место массового обитания водоплавающих птиц на территории заказника «Чановский». Популяризация экотуризма является одной из задач нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации главы и правительства региона.
Озера Чановского района — промежуточная площадка для тысяч видов перелетных птиц. Для комфортного восстановления после продолжительного пути в Здвинском районе северо-восточнее озера Малые Чаны был создан государственный природный заказник «Чановский». На особо охраняемой природной территории нельзя охотиться, ездить на транспорте — там созданы все условия для роста популяции диких животных.
«Задача нашего заказника — поддержание целостности экосистемы, сохранение, воспроизводство и восстановление всех обитающих на его территории объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия территории и экологическое воспитание населения. Здесь пролегают магистральные миграционные пути многих видов птиц, поэтому мы практически круглосуточно следим во время перелетов, чтобы ничто не мешало гнездованию. Кроме того, мы уделяем много внимания биотехническим мероприятиям — подкормке диких животных», — поделился охотовед природоохранной инспекции региона Денис Выборных.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.