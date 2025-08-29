В заказнике «Чановский» в Новосибирской области прошел пресс-тур

«Задача нашего заказника — поддержание целостности экосистемы, сохранение, воспроизводство и восстановление всех обитающих на его территории объектов животного мира, сохранение биологического разнообразия территории и экологическое воспитание населения. Здесь пролегают магистральные миграционные пути многих видов птиц, поэтому мы практически круглосуточно следим во время перелетов, чтобы ничто не мешало гнездованию. Кроме того, мы уделяем много внимания биотехническим мероприятиям — подкормке диких животных», — поделился охотовед природоохранной инспекции региона Денис Выборных.