БелАЗ-гигант для перевозки ядерного топлива появится на БелАЭС

На Белорусской АЭС показали тяжеловоз БелАЗ для перевозки ядерного топлива, сообщает пресс-служба предприятия.
Сообщается, что сейчас на БелАЭС проходит испытания тяжеловоз «БелАЗ 79212», который был произведен по спецзаказу на Белорусском автомобильном заводе. Грузоподъемность грузовика составляет 150 тонн. И его будут использовать для транспортировки по территории атомной станции ядерного топлива в транспортном упаковочном контейнере.
Отмечается, что на БелАЗе установлен российский двигатель мощностью 312 киловатт с электронным блоком управления. Ехать с грузом тяжеловоз может максимум со скоростью 8 километров в час, без груза — разогнаться до 15 километров в час.
Еще на БелАЗе установлены две кабины с двухпостовым управлением, которые расположены в передней и задней частях шасси, что позволяет грузовику передвигаться по принципу челнока, когда водитель просто переходит из одной части авто в другую. Но также тяжеловоз может и разворачиваться, что предусматривается конструкцией стоек — пять из семи рядов колес поворотные.
Кроме того, грузовик снабдили современными системами торможения, автоматической смазки, двухкомпонентного автоматического пожаротушения, кругового видеообзора с дополнительными камерами.
