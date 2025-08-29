БелАЗ-гигант для перевозки ядерного топлива появится на БелАЭС

Еще на БелАЗе установлены две кабины с двухпостовым управлением, которые расположены в передней и задней частях шасси, что позволяет грузовику передвигаться по принципу челнока, когда водитель просто переходит из одной части авто в другую. Но также тяжеловоз может и разворачиваться, что предусматривается конструкцией стоек — пять из семи рядов колес поворотные.