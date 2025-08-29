В Петербурге участница Великой Отечественной войны получила квартиру

Ключи от новой квартиры в Колпине были вручены участнице Великой Отечественной войны Вере Моревой в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга.
Вере Сергеевне Моревой в июле исполнилось 98 лет. Она родилась в Ленинграде. В годы войны, будучи подростком, она находилась в эвакуации в Казани, шила парашюты, а после возвращения в город работала токарем на оборонном предприятии. Ей вручили медаль «За оборону Ленинграда». Ранее Вера Сергеевна имела собственную недвижимость, но в сложной жизненной ситуации лишилась ее.
Теперь участница войны переехала в квартиру в социальном доме. Там жильцам оказывают медицинскую и бытовую помощь. Также в доме для них проводят культурные мероприятия. Кроме того, есть библиотека, спортзал, комната психологической разгрузки. Ремонт квартиры выполнен на средства банка «Санкт-Петербург». Новую кухонную мебель и стиральную машину приобрели благодаря деньгам, собранным на благотворительном хоккейном матче клуба «Ижорский батальон».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.