В Петербурге участница Великой Отечественной войны получила квартиру

Вере Сергеевне Моревой в июле исполнилось 98 лет. Она родилась в Ленинграде. В годы войны, будучи подростком, она находилась в эвакуации в Казани, шила парашюты, а после возвращения в город работала токарем на оборонном предприятии. Ей вручили медаль «За оборону Ленинграда». Ранее Вера Сергеевна имела собственную недвижимость, но в сложной жизненной ситуации лишилась ее.