Нижегородский губернатор Никитин рассказал о новом поезде «Буревестник»

По его словам, поезд начнет курсировать по маршруту «Нижний Новгород-Москва-Нижний Новгород» уже с начала декабря 2025. Его появление должно удовлетворить высокий спрос на этот маршрут и помочь «Ласточкам» и «Сапсанам».