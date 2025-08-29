Нижегородский губернатор Никитин рассказал о новом поезде «Буревестник»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о новом двухэтажном поезде «Буревестник». Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, поезд начнет курсировать по маршруту «Нижний Новгород-Москва-Нижний Новгород» уже с начала декабря 2025. Его появление должно удовлетворить высокий спрос на этот маршрут и помочь «Ласточкам» и «Сапсанам».
Состав будет включать 15 двухэтажных вагонов. Пассажиры смогут воспользоваться разъемами USB и Type-C для зарядки гаджетов. Для любителей уединенных путешествий будет отдельное купе с местом для сна.