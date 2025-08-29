В Севастополе открывают детсадовскую группу для малышей с двух месяцев

«С 1 сентября у нас открывается одна группа, в которую родители смогут отдавать детей с двух месяцев. Уже поступило девять заявлений», — сообщил Кривонос, уточнив, что группу открывают на базе детсада № 69, который находится на проспекте Победы в Севастополе.
По его словам, с открытием такой детсадовской группы в регионе будет обеспечена полная доступность дошкольного образования, «дети возрастом от двух месяцев до 8 лет могут находиться в детских садах».
Также директор профильного департамента уточнил, что двухмесячные малыши, которых родители решат отдать в детский сад, будут обеспечены необходимым питанием и средствами гигиены, с детьми будет работать квалифицированный персонал. В группах установлены специальные детские кроватки для младенцев, рассказал.
При этом, если окажется, что такие группы востребованы, работа в этом направлении будет продолжена, добавил он.
Ранее на сайте Минпросвещения Росии появилась информация, что апробация «Разговоров о важном» в детских садах начнется 1 сентября в 22 регионах России.