Лекции от известных спикеров, лазертаг, бои на мини-танках, студенческий парад: что будет на фестивале «ТриЧетыре»

Проводимый в Волгоградской области молодежный фестиваль «ТриЧетыре» в 2025 году впервые будет международным. Ожидается, что участие в нем примет молодежь из Белоруссии, Казахстана и других государств. Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Волгограде и Среднеахтубинском районе области, накануне площадку «Регион для молодых» посетил волгоградский губернатор. Здесь прошло заседание оргкомитета. В этом году в программе фестиваля «Три четыре» будут лекции от топовых спикеров, творческие мастер-классы, выступление популярных молодежных исполнителей, лазертаг, бои на мини-танках, студенческий парад и шествие молодоженов и многое другое.