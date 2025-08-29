Лекции от известных спикеров, лазертаг, бои на мини-танках, студенческий парад: что будет на фестивале «ТриЧетыре»

Проводимый в Волгоградской области молодежный фестиваль «ТриЧетыре» в 2025 году впервые будет международным. Ожидается, что участие в нем примет молодежь из Белоруссии, Казахстана и других государств. Фестиваль пройдет с 4 по 6 сентября в Волгограде и Среднеахтубинском районе области, накануне площадку «Регион для молодых» посетил волгоградский губернатор. Здесь прошло заседание оргкомитета. В этом году в программе фестиваля «Три четыре» будут лекции от топовых спикеров, творческие мастер-классы, выступление популярных молодежных исполнителей, лазертаг, бои на мини-танках, студенческий парад и шествие молодоженов и многое другое.
Как рассказали в администрации области, в соревновательной части фестиваля примут участие более 120 команд, а это более 1,6 тысяч человек. Танцы, исполнительское мастерство, спорт, художественное искусство, фотография и видеография — по всем направлениям будут выбирать лучших среди молодежи.
На оргкомитете обсудили вопросы безопасности участников и гостей фестиваля. Официальная программа мероприятия пока не опубликована, но известен список хедлайнеров, которые выступят для молодежи. Волгоградцы услышат все известные хиты «Нюши» и споют «Малиновую ладу».