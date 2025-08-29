С начала года в Ростовской области аттестовали 36 гидов-экскурсоводов

Лицензии на ведение экскурсоводческой деятельности с начала года получили 36 гидов из Ростовской области. Аттестацию для них провели в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Напомним, что с 1 сентября в России вступит в силу запрет на работу экскурсоводов без лицензии. В Ростовской области организатором аттестации является региональное министерство экономического развития. С начала года принимающая экзамен комиссия провела 6 заседаний. А всего в регионе аттестованы 92 гида.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.