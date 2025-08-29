Ричмонд
Воронежцам рассказали, что нельзя проносить на фестиваль «Русское лето»

Опубликовали перечень запрещенных предметов.

Источник: Комсомольская правда

Организаторы фестиваля «Русское лето», который пройдет 30 августа на Адмиралтейской площади, опубликовали перечень предметов, которые нельзя проносить на территорию мероприятия.

В списке запрещенного: вода в пластиковых бутылках объемом больше 1 литра, стеклянные бутылки, жестяные банки и термосы, пауэрбанки и ноутбуки, велосипеды и самокаты (кроме детских). габаритные предметы (большие зонты, трости, палки для скандинавской ходьбы), колюще-режущие предметы, алкогольные напитки, газовые баллончики и аэрозоли (кроме парфюма до 100 мл).

Организаторы напоминают, что этого требуют меры безопасности.