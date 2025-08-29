Крымский мост сейчас: ожидание проезда со стороны Керчи около 4 часов

Затор на мосту образовался с раннего утра, уже в 6 часов со стороны Керчи у транспортного перехода стояли 1417 автомобилей. За два часа машин стало больше. По состоянию на 9 часов утра на выезде из Крыма стояли 1610 автомобилей.