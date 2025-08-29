На форуме «Байкал» в Приангарье организовали стажировку для молодежи

«Стажировка стала для меня первым шагом к работе с молодежной политикой Иркутской области. На форуме я исполняла роль куратора волонтеров в службе заботы, отвечая за площадку “Экология”. Хоть я и обучаюсь по направлению “Юриспруденция”, мне бы очень хотелось в будущем посвятить себя работе с молодежью. Моя стажировка в очередной раз подтвердила, что это именно та сфера, где есть желание работать дальше», — поделилась своими впечатлениями одна из участников стажировки Людмила Иванова.