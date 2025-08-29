На форуме «Байкал» в Приангарье организовали стажировку для молодежи

Более 210 человек подали заявки на участие в стажировке проекта «Профразвитие», которая прошла на форуме «Байкал» в Иркутской области в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в министерстве по молодежной политике региона.
Проект, по которому организовали стажировку, направлен на предоставление заинтересованным юношам и девушкам возможностей для их профессиональной самореализации на начальном этапе трудовой деятельности. К участию в нем ежегодно приглашают выпускников и студентов старших курсов. В 2025-м в качестве наставников для ребят выступили представители областного министерства по молодежной политике и регионального молодежного кадрового центра.
«Стажировка стала для меня первым шагом к работе с молодежной политикой Иркутской области. На форуме я исполняла роль куратора волонтеров в службе заботы, отвечая за площадку “Экология”. Хоть я и обучаюсь по направлению “Юриспруденция”, мне бы очень хотелось в будущем посвятить себя работе с молодежью. Моя стажировка в очередной раз подтвердила, что это именно та сфера, где есть желание работать дальше», — поделилась своими впечатлениями одна из участников стажировки Людмила Иванова.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.