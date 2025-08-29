Протяженность учебного дня ограничили в школах Ростовской области

Протяженность учебного дня в школах Ростовской области и других регионов страны ограничили временными рамками. Условия прописали в методических рекомендациях на сайте Минпросвещения России.
Учебный день должен начинаться утром. Занятия могут продолжаться до 19 часов, но только при наличии второй смены. Нельзя проводить нулевые уроки. Также не допускается обучение в три смены. Если дети находятся в школе более четырех часов подряд, администрация должна обеспечить их горячим питанием.
Методические рекомендации также определяют продолжительность уроков для разных классов. Например, для первоклассников с сентября по декабрь занятия должны длиться 35 минут, а с января по май — 40 минут. Для 2−11 классов утвердили стандартные уроки по 45 минут. Для детей с ограниченными возможностями здоровья урок не должен превышать 40 минут.
Перемены должны быть не менее 10 минут. Большая перемена после второго или третьего урока — 20−30 минут. Допускается замена одной большой перемены двумя по 20 минут.
Ранее стало известно, что к преподаванию в донских школах собираются привлечь священников.
