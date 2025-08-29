Протяженность учебного дня ограничили в школах Ростовской области

Учебный день должен начинаться утром. Занятия могут продолжаться до 19 часов, но только при наличии второй смены. Нельзя проводить нулевые уроки. Также не допускается обучение в три смены. Если дети находятся в школе более четырех часов подряд, администрация должна обеспечить их горячим питанием.