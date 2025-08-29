Ричмонд
В Новосибирске продолжается благоустройство территории бывшего ДК имени Клары Цеткин

На месте старого Дворца культуры создают новый сквер с пешеходными дорожками, озеленением и спортивной площадкой.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о ходе работ на территории бывшего ДК имени Клары Цеткин. Подрядчики уже установили бордюры, подготовили основание для пешеходных дорожек и проложили кабель электроснабжения. Сейчас ведется подготовка к укладке плитки и устройству лестницы, а также завозится грунт для озеленения.

До 1 ноября в новом сквере планируют установить современную спортивную площадку, которая станет частью зоны отдыха для жителей района. Работы идут по графику и должны завершиться к осени.