В Новосибирске продолжается благоустройство территории бывшего ДК имени Клары Цеткин

На месте старого Дворца культуры создают новый сквер с пешеходными дорожками, озеленением и спортивной площадкой.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил о ходе работ на территории бывшего ДК имени Клары Цеткин. Подрядчики уже установили бордюры, подготовили основание для пешеходных дорожек и проложили кабель электроснабжения. Сейчас ведется подготовка к укладке плитки и устройству лестницы, а также завозится грунт для озеленения.
До 1 ноября в новом сквере планируют установить современную спортивную площадку, которая станет частью зоны отдыха для жителей района. Работы идут по графику и должны завершиться к осени.