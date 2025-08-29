Губернатор Иркутской области оценил туристический потенциал Свирска

В рамках рабочего визита в Свирск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил общественное пространство «Сибирская ривьера», которое стало туристическим центром города. Во время визита шла речь о развитии сферы гостеприимства.
В прошлом году Свирск получил более 43 миллионов рублей по результатам областной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» (с 2025 года — «Туризм и гостеприимство»). Эти средства были направлены на создание удобной туристической навигационной системы, установку туалетных модулей, которые работают круглый год в местном парке, благоустройство и создание архитектурных форм и скульпутр. Появились в Свирске и другие элементы городского дизайна, а также были организованы пункты проката пункты проката велосипедов, катамаранов, веломобилей. Был оформлен и туристский информационный центр, где можно узнать интересующую информацию или приобрести местные сувениры.
— Уверен, что развитие внутреннего туризма, новых туристических локаций внутри региона — не просто модный тренд. Людей интересует природа и культура родного края, развивается немало маршрутов выходного дня. Свирск — яркий образец того, как грамотное вложение средств может изменить облик небольшого города и привлечь сюда путешественников. Что немаловажно, при этом растет и качество жизни местных жителей, — отметил Игорь Кобзев.
Глава региона оценил работу, которую в городе проводят для привлечения гостей, в том числе и мероприятия событийного туризма.