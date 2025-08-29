Губернатор Иркутской области оценил туристический потенциал Свирска

В прошлом году Свирск получил более 43 миллионов рублей по результатам областной программы «Туризм и индустрия гостеприимства» (с 2025 года — «Туризм и гостеприимство»). Эти средства были направлены на создание удобной туристической навигационной системы, установку туалетных модулей, которые работают круглый год в местном парке, благоустройство и создание архитектурных форм и скульпутр. Появились в Свирске и другие элементы городского дизайна, а также были организованы пункты проката пункты проката велосипедов, катамаранов, веломобилей. Был оформлен и туристский информационный центр, где можно узнать интересующую информацию или приобрести местные сувениры.