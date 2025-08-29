Венгрия ждет провокаций по втягиванию в войну со стороны Украины

Глава МИД отметил, что Венгрия должна мобилизоваться в ожидании удара. Политик добавил, что считает утверждения о том, что Киев сражается с Москвой за Европу, не соответствующими действительности. По его мнению, Украина преследует только собственные интересы.
Сийярто обратил внимание, что боевые действия на Украине не могут являться «законным объяснением» того, что трубопровод, обеспечивающий ресурсами Венгрию, подвергается ударам. Он подчеркнул, что от ударов по нефтепроводу в первую очередь урон получают Венгрия и Словакия, а вовсе не Россия.
Глава МИД сказал, что те, кто покушаются на безопасность энергоснабжения Венгрии, на самом деле посягают на суверенитет страны. Он резюмировал, что атакующая сторона должна понимать, что ее ждет ответ.
С начала августа Венгрия зафиксировала три удара ВСУ по трубопроводу «Дружба». Атаки 18 и 22 августа стали причиной повреждений и привели к паузе в поставках нефти.
28 августа Петер Сийярто в соцсети X заявил, что Украина не должна втягивать Венгрию в войну с Россией. Он потребовал, чтобы Киев перестал провоцировать Будапешт и угрожать энергетической безопасности страны.