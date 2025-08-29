Венгрия ждет провокаций по втягиванию в войну со стороны Украины

Сийярто обратил внимание, что боевые действия на Украине не могут являться «законным объяснением» того, что трубопровод, обеспечивающий ресурсами Венгрию, подвергается ударам. Он подчеркнул, что от ударов по нефтепроводу в первую очередь урон получают Венгрия и Словакия, а вовсе не Россия.