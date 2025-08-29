Возобновлены природные исследования на архипелаге Северная Земля

В задачи ученых входит проведение в ближайшие месяцы масштабного комплексного мониторинга. Они будут изучать состояние атмосферы, океана, ледового покрова и вечной мерзлоты, а также проведут исследования в области океанографии, гляциологии, геофизики и гидрологии.