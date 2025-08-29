Ричмонд
В Уфе из-за ремонта инженерных сетей перекрыли пять улиц

Улицы Просвещения, Кирова, Ахметова, Зайнаб Биишевой и Равиля Бикбаева в Уфе перекрыли из-за коммунальных работ.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе идут работы по ремонту инженерных сетей, которые потребуют временных ограничений движения на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.

Наиболее длительные ограничения коснутся улицы Ахметова вблизи дома № 298, где с 29 августа до 14 ноября будет закрыта одна полоса движения. Полностью перекрыта проезжая часть будет на улице Просвещения в районе дома № 19 по бульвару Назара Наджми (с 29 августа по 8 сентября).

Частичные ограничения введут на улице Кирова возле дома № 138/1 (с 29 августа по 15 сентября). До 30 сентября сохранятся перекрытия на улице Зайнаб Биишевой между домами № 15 и № 13/1, а также на улице Равиля Бикбаева в районе дома № 13/1.

Власти рекомендует жителям и гостям города заранее планировать маршруты движения.

