В Уфе из-за ремонта инженерных сетей перекрыли пять улиц

В Уфе идут работы по ремонту инженерных сетей, которые потребуют временных ограничений движения на нескольких улицах. Об этом сообщает пресс-служба администрация города.
Наиболее длительные ограничения коснутся улицы Ахметова вблизи дома № 298, где с 29 августа до 14 ноября будет закрыта одна полоса движения. Полностью перекрыта проезжая часть будет на улице Просвещения в районе дома № 19 по бульвару Назара Наджми (с 29 августа по 8 сентября).
Частичные ограничения введут на улице Кирова возле дома № 138/1 (с 29 августа по 15 сентября). До 30 сентября сохранятся перекрытия на улице Зайнаб Биишевой между домами № 15 и № 13/1, а также на улице Равиля Бикбаева в районе дома № 13/1.
Власти рекомендует жителям и гостям города заранее планировать маршруты движения.
