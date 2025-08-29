Заксобрание Иркутской области присоединилось к акции «Собери ребенка в школу»

Традиционная акция «Собери ребенка в школу» проходит в Иркутской области и в который раз ее активными участниками становятся депутаты Законодательного Собрания Приангарья. Так на днях спикер областного парламента Александр Ведерников и депутат Виктор Побойкин передали школьные портфели с необходимой канцелярией многодетной семье Сальниковых из города Черемхово. В этой семье воспитывается пятеро школьников, причем самая младшая девочка в этом году — первоклассница. Такие же наборы получили еще семь семей из Черемхово и Черемховского района, которые подавали заявки на участие в акции. Вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова помогла собрать в школу детей из многодетных семей Бирюсинска, поселков Венгерка и Юрты. Евгений Зенкин вручил сертификаты на приобретение канцелярии 17 школьникам из Братска, Александр Вепрев поддержал многодетные семьи Ленинского района Иркутска, а Максим Девочкин передал 40 портфелей для учеников Свердловского округа областного центра.