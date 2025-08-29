В сентябре в Крыму пройдут два кинофестиваля

С 31 августа по 3 сентября в Евпатории пройдет VII Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Он будет включать два конкурса, посвященных художественным и анимационным фильмам. Зрители увидят 10 картин, которые вышли в прокат в 2024—2025 годах. В программе также заявлена одна лента из Белоруссии.