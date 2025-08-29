В сентябре в Крыму пройдут два кинофестиваля

Кинофестивали «Солнечный остров» и «Человек, познающий мир» состоятся в сентябре в Республике Крым в соответствии с задачами национального проекта «Семья», сообщили в министерстве культуры региона.
С 31 августа по 3 сентября в Евпатории пройдет VII Открытый фестиваль детского и семейного кино «Солнечный остров». Он будет включать два конкурса, посвященных художественным и анимационным фильмам. Зрители увидят 10 картин, которые вышли в прокат в 2024—2025 годах. В программе также заявлена одна лента из Белоруссии.
XVII Всероссийский открытый фестиваль патриотического кино «Человек, познающий мир» состоится с 15 по 19 сентября в городе Керчь. Он посвящен 80-летию Великой Победы. В программе мероприятия запланирован показ игровых полнометражных и короткометражных, а также документальных фильмов, созданных в 2024—2025 годах и не участвовавшие ранее в кинофестивалях на территории Крыма.
Кроме того, в октябре запланировано проведение Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост». Уточним, в прошлом году за пять дней мероприятия было показано более 30 картин из 14 стран. Сам фестиваль проводится с 2016 года.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.