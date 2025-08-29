Ричмонд
Редкий съедобный гриб-коралл с шипами обнаружили в Беларуси

В Беларуси нашли редкий гриб-коралл с шипами — он съедобный, но под запретом.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси обнаружен редкий гриб-коралл, рассказали в пресс-службе Беловежской пущи.

Речь идет о необычном грибе ежовике коралловидном (Hericium coralloides). Этот гриб является съедобным, однако помещен в Красную книгу Беларуси, поэтому его сбор под запретом.

Редкий гриб с «шипами» нашли на территории Беловежской пущи в урочище «Тисовик» Никорского лесничества. Отмечается, что это новое известное местопроизрастание ежовика коралловидного.

Известно, что обнаружить этот краснокнижный гриб можно в смешанных лесах. Растет он по одиночке, в основном, на мертвой древесине, пнях и валежнике.

Кстати, ранее белорусские ученые нашли папоротник, который может прятаться под землей.

А еще река Наревка была возвращена в старое русло в Беловежской пуще.

Тем временем БелАЗ-гигант для перевозки ядерного топлива появится на БелАЭС.