Редкий съедобный гриб-коралл с шипами обнаружили в Беларуси

В Беларуси обнаружен редкий гриб-коралл, рассказали в пресс-службе Беловежской пущи.
Речь идет о необычном грибе ежовике коралловидном (Hericium coralloides). Этот гриб является съедобным, однако помещен в Красную книгу Беларуси, поэтому его сбор под запретом.
Редкий гриб с «шипами» нашли на территории Беловежской пущи в урочище «Тисовик» Никорского лесничества. Отмечается, что это новое известное местопроизрастание ежовика коралловидного.
Известно, что обнаружить этот краснокнижный гриб можно в смешанных лесах. Растет он по одиночке, в основном, на мертвой древесине, пнях и валежнике.
