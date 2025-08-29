В этом году астраханский Кадровый центр трудоустроил около 70 матерей

С начала 2025 года в службу занятости Астраханской области обратились 193 женщины с детьми до 7 лет. Карьерные консультанты помогли найти работу мамам в сферах образования, соцподдержки, торговли и туризма. Кроме того, в регионе работает проект «Коллективный офис “Центр Мам”. С начала года служба занятости провела около 60 мероприятий для 420 участниц этого женского сообщества.