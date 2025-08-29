В этом году астраханский Кадровый центр трудоустроил около 70 матерей

Кадровый центр Астраханской области с начала 2025 года помог в трудоустройстве примерно 70 матерям дошкольников в соответствии с задачами национального проекта «Кадры», сообщили в региональном агентстве по занятости населения.
С начала 2025 года в службу занятости Астраханской области обратились 193 женщины с детьми до 7 лет. Карьерные консультанты помогли найти работу мамам в сферах образования, соцподдержки, торговли и туризма. Кроме того, в регионе работает проект «Коллективный офис “Центр Мам”. С начала года служба занятости провела около 60 мероприятий для 420 участниц этого женского сообщества.
Ранее специалистами учреждения были разработаны пилотный профиль и маршрут для клиентской группы «Женщины с детьми дошкольного возраста». Специалисты службы занятости проанализировали все проблемы, с которыми могут столкнуться мамы дошкольников, чтобы те могли быстрее получать меры поддержки.
«В астраханских кадровых центрах консультанты рассказывают женщинам с детьми, как найти работу без ущерба для семьи, как бороться со стрессом и эмоциональным выгоранием, проводят тренинги по написанию резюме и прохождению собеседования. Женщинам предлагают также воспользоваться помощью в трудоустройстве, психологической помощью, социальной адаптацией, профориентацией и переобучением», — рассказала директор Кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.