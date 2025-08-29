В Новосибирске создали более 2,5 тысяч новых мест для школьников ко Дню знаний

В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Новосибирске капитально отремонтированы 16 образовательных организаций, ещё в четырёх работы завершат до конца 2025 года. Всего в системе образования города сейчас 475 учреждений, где обучается около 300 тысяч детей.