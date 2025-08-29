В Новосибирске создали более 2,5 тысяч новых мест для школьников ко Дню знаний

К 1 сентября городские школы получили 2825 дополнительных мест благодаря строительству, реконструкции и капитальному ремонту.
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев сообщил на конференции педагогических работников, что в новом учебном году городские школы примут более 200 тысяч детей, из них около 20 тысяч первоклассников. По его словам, расширение школьной инфраструктуры остаётся приоритетной задачей.
В рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» в Новосибирске капитально отремонтированы 16 образовательных организаций, ещё в четырёх работы завершат до конца 2025 года. Всего в системе образования города сейчас 475 учреждений, где обучается около 300 тысяч детей.
«Город успешно решает задачи по ремонту и строительству образовательных учреждений», — отметил мэр.
В прошлом году открылись три новые школы, в этом — школа на улице Кубовой. В декабре планируется сдать дополнительный корпус для Экономического лицея, а в 2026 году завершить строительство корпуса лицея № 113.
По данным начальника департамента образования мэрии Рамиля Ахметгареева, активно реализуется программа создания новых мест в действующих учреждениях. Так, в школе № 19 на улице Зыряновской открываются классы для младших школьников. Параллельно ведётся проектирование новых корпусов для существующих школ и строительство 12 новых зданий общей вместимостью 9 тысяч мест.