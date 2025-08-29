В школах Краснодара с первого сентября уберут промежуточные смены

С 1 сентября в школах Краснодара исчезнут промежуточные смены. Учебные заведения города переходят на работу в две смены: утреннюю и дневную.
Ранее в расписании существовали так называемые «подсменки» — когда уроки начинались не утром и не после обеда, а около 11:00. Теперь этот формат отменен.
Об изменениях 28 августа на пресс-конференции рассказала исполняющая обязанности директора городского департамента образования Елена Ильченко.
«В этом году подсмен больше не будет. Мы полностью переходим на двухсменный график. Это оказалось непросто — пришлось тщательно выстраивать расписания. С 17 августа каждое учебное заведение проходит проверку расписания, и при необходимости мы помогаем его скорректировать», — отметила она.
Вместе с тем полностью отказаться от второй смены Краснодар пока не может. По словам Ильченко, из более чем сотни школ города только семь работают исключительно в первую смену.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре не хватает учителей начальных классов.