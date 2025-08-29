В школах Краснодара с первого сентября уберут промежуточные смены

«В этом году подсмен больше не будет. Мы полностью переходим на двухсменный график. Это оказалось непросто — пришлось тщательно выстраивать расписания. С 17 августа каждое учебное заведение проходит проверку расписания, и при необходимости мы помогаем его скорректировать», — отметила она.