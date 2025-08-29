Ричмонд
Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 30 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 30 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 30 августа 2025 коснется Свердловского, Ленинского, Правобережного и Октябрьского районов. Согласно информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38» специалистам предстоит провести плановые работы на электрических сетях, что в дальнейшем позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций.

Отключение света в Иркутске 30 августа 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Лесной, Глеба Успенского, Шевцова, Писарева, Депутатской и других. Работы будут длиться от 30 минут до нескольких часов, поэтому лучше заранее подготовиться — зарядить телефоны и запастись всем необходимым.

Более подробную информацию о том, где пройдет отключение света в Иркутске 30 августа 2025, можно узнать в фотокарточках, представленных ниже.

Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38». Фото: тг-канал «Свет 38».