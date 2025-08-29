Рассказываем, где пройдет отключение света в Иркутске 30 августа 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Лесной, Глеба Успенского, Шевцова, Писарева, Депутатской и других. Работы будут длиться от 30 минут до нескольких часов, поэтому лучше заранее подготовиться — зарядить телефоны и запастись всем необходимым.