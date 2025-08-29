МВД хочет сократить срок оплаты штрафов авто, зарегистрированных за рубежом

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. В МВД России предложили сократить с 60 дней до суток срок оплаты штрафов за нарушения, совершенные владельцами автомобилей, зарегистрированных в иностранных государствах, сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции России.
«В настоящее время владельцы (собственники) таких транспортных средств обязаны уплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений», — говорится в сообщении.
В МВД предложили установить для владельцев машин, зарегистрированных в иностранных государствах, срок уплаты административного штрафа в течение суток со дня вступления в законную силу соответствующего постановления.
«Реализация этого предложения будет способствовать соблюдению принципа неотвратимости наказания. В случае выявления транспортных средств, зарегистрированных в иностранных государствах, владельцы (собственники) которых не уплатили административный штраф в течение суток, такие транспортные средства будут задерживаться до уплаты административного штрафа», — отмечают в ведомстве.
Проект федерального закона в настоящее время проходит процедуру общественного обсуждения на Едином портале для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения.