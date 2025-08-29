МВД хочет сократить срок оплаты штрафов авто, зарегистрированных за рубежом

«В настоящее время владельцы (собственники) таких транспортных средств обязаны уплатить административный штраф в течение 60 дней со дня вступления постановления в законную силу. При этом они могут беспрепятственно выехать за пределы страны, что способствует неисполнению соответствующих постановлений», — говорится в сообщении.