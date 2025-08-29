В Петербурге начинают отбор экспертов на этап чемпионата «Профессионалы»

Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» нацпроекта «Молодежь и дети» объявляет конкурсный отбор на роль главных экспертов и площадок проведения регионального этапа в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в комитете по образованию города.
Чтобы стать экспертом, необходимо подать заявку через онлайн-форму. Ознакомиться со всей нормативной документацией можно на сайте регионального оператора. Для площадок также необходимо зарегистрироваться по ссылке и узнать подробности. Заявки на участие принимаются по 21 сентября включительно.
Кроме того, 4 сентября в 16:00 состоится онлайн-семинар для образовательных учреждений по организационно-методическим вопросам проведения регионального этапа в Санкт-Петербурге. Для участия обязательна предварительная регистрация.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.