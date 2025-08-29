Школьники Астраханской области поучаствовали в профориентационных проектах

В период летних каникул профориентация проводится в ходе проектов «Экскурс в профессию», «Траектория», «Профсреда» и «Перспектива». Летом этого года в них приняли участие около 1,5 тыс. школьников. «Экскурс в профессию» знакомит учащихся с предприятиями и организациями Астраханской области. Ребята побывали на экскурсиях в тепличном комплексе, на заводе по производству рыбных кормов, посетили районные больницы и скорую помощь, центры соцподдержки, кинотеатры и библиотеки.