Школьники Астраханской области поучаствовали в профориентационных проектах

Специалисты кадровых центров «Работа России» провели около 50 профориентационных мероприятий для детей, посещающих летние пришкольные площадки и лагеря в Астраханской области по национальному проекту «Кадры», сообщили в агентстве по занятости населения региона.
В период летних каникул профориентация проводится в ходе проектов «Экскурс в профессию», «Траектория», «Профсреда» и «Перспектива». Летом этого года в них приняли участие около 1,5 тыс. школьников. «Экскурс в профессию» знакомит учащихся с предприятиями и организациями Астраханской области. Ребята побывали на экскурсиях в тепличном комплексе, на заводе по производству рыбных кормов, посетили районные больницы и скорую помощь, центры соцподдержки, кинотеатры и библиотеки.
На «Траектории» профконсультанты проводят для школьников тестирования и тренинги на развитие компетенций. Часто занятия проводятся в игровой форме в сочетании со спортивными играми на свежем воздухе. Проект «Перспектива» рассказывает о профессиях, востребованных в регионе. «Профсреда» оказывает помощь в выборе сферы деятельности воспитанникам и выпускникам детских домов, школ-интернатов, коррекционных школ. Для ребят организуют профориентационные игры, тестирования, лекции, беседы, практикумы и тренинги.
«В период летних каникул консультанты кадровых центров проводят профориентационные мероприятия в легкой игровой форме. Ребята могут провести каникулы с пользой и узнать как можно больше полезной информации о себе. Профориентация — это билет в будущее, который помогает школьникам определить для себя траекторию профессиональной деятельности», — рассказал директор кадрового центра Астраханской области Светлана Куняшова.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.