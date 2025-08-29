В Санкт-Петербурге обновили проезжую часть на Морской набережной

На Морской набережной в Санкт-Петербурге завершен ремонт проезжей части, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. Работы были проведены в соответствии с задачами национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты заменили люки колодцев, обновили более 56 тыс. кв. м асфальта и нанесли новую разметку термопластичными материалами. Сейчас ведется ремонт тротуаров. Общая протяженность ремонтируемого участка превысила 3 км.
Морская набережная входит в опорную сеть дорог России. Она обеспечивает доступ к таким местам прогулок и отдыха, как сквер Капитана Кучиева и Линейный парк. Также набережная ведет к памятнику — крейсеру «Киров».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.