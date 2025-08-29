В школах Иркутска увеличилось количество молодых учителей

Количество молодых учителей в школах Иркутска значительно выросло за последние годы. Если три года назад в систему образования пришло чуть больше 200 начинающих педагогов, то в 2024 году их число достигло 384 человек. Об этом сообщила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко в эфире радио «Комсомольская правда» (99,5 FM в Братске, 91,5 FM в Иркутске).