В школах Иркутска увеличилось количество молодых учителей

Количество молодых учителей в школах Иркутска значительно выросло за последние годы. Если три года назад в систему образования пришло чуть больше 200 начинающих педагогов, то в 2024 году их число достигло 384 человек. Об этом сообщила начальник департамента образования администрации Иркутска Анжела Головко в эфире радио «Комсомольская правда» (99,5 FM в Братске, 91,5 FM в Иркутске).
— Сегодня в городской системе образования работают 14 тысяч сотрудников, из которых 8 тысяч — педагоги. Несмотря на положительную динамику с молодыми кадрами, в школах сохраняется потребность в учителях русского языка, математики и английского языка, — отметила Анжела Головко.
Существующим педагогам часто приходится брать нагрузку, превышающую нормативную, однако качество уроков от этого не страдает.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что около 90 тысяч школьников готовятся к новому учебному году в Иркутске.