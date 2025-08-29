Ричмонд
Первые трамвайные вагоны доставили в депо линии «Славянка»

Строящееся в Шушарах трамвайное депо линии «Купчино — Шушары — Славянка» приняло первые трамвайные вагоны от Невского завода электрического транспорта имени Пироцкого, сообщает пресс-служба Смольного.

Источник: Коммерсантъ

Для новой линии выбрали модель 71−932 «Невский», которая хорошо известна петербуржцам. После доставки в депо каждая из 22 машин пройдет государственный технических осмотр.

Следом проведут испытания и обкатку без пассажиров, каждому вагоны предстоит преодолеть не менее 50 км пути. Параллельно будет идти обучение водителей и ремонтного персонала.

Плановый запуск первой очереди линии «Славянка» намечен на конец 2025 года, она свяжет метро «Купчино» с районами активной застройки. В Смольном подчеркнули, что каждый трамвай способен вместить до 205 человек.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в Смольном отчитались о готовности шести подстанций для трамвайной линии «Славянка».