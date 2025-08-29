В поселке Мокроус Саратовской области благоустроили две территории

Общественные территории благоустроили в поселке городского типа Мокроус Федоровского района Саратовской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
Специалисты облагородили пешеходную зону на улице Победы, а также общественную территорию на ней же. Теперь там появились новые дорожки, брусчатка, скамейки и уличные вазоны. Также работники озеленили территорию — посадили молодые березки.
«На сегодняшний день уже завершены работы на 108 объектах. Напомню, что в этом году в программу вошли 108 общественных и 59 дворовых территорий. За шесть лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций — это и пешеходные зоны, и общественные пространства, как в рабочем поселке Мокроус, а также парки, скверы, стадионы», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.