В поселке Мокроус Саратовской области благоустроили две территории

«На сегодняшний день уже завершены работы на 108 объектах. Напомню, что в этом году в программу вошли 108 общественных и 59 дворовых территорий. За шесть лет в регионе благоустроили около 1300 общественных локаций — это и пешеходные зоны, и общественные пространства, как в рабочем поселке Мокроус, а также парки, скверы, стадионы», — рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.