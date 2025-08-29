Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Едят все, нападая даже на птенцов в гнездах». В Беларуси распространились гигантские испанские слизни

Гигантский испанский слизень распространился в Беларуси — как с ним бороться.

Источник: Комсомольская правда

По всей Беларуси активно распространился опасный испанский слизень, являющийся инвазивным видом, пишет fishingby.com.

Популяция гигантского слизня еще 10 — 15 лет назад отмечалась только в отдельных районах Минской и Гродненской областей, а сейчас испанских «гостей» находят даже в северо-восточных регионах республики.

— Гигантские по белорусским меркам брюхоногие расселились по паркам, огородам и окраинам населенных пунктов, — говорится в статье.

Опасного испанского слизня отличает высокая скорость размножения, так как это брюхоногое — гермафродит, и феноменальная приспосабливаемость к новым условиям. Нынешним летом популяция испанского слизня в Беларуси достигла критических значений. «Пришелец» стал новым бичом для огородов сельчан и дачников. Огромные слизни поедают многие сельскохозяйственные и садовые культуры, декоративные растения, боровики и подосиновики. Вообще, испанский слизень достаточно всеяден, известны случаи его нападения даже на птенцов гнездящихся на земле птиц.

Кроме того, испанские слизни переносят ряд заболеваний и паразитов, заражая собак, кошек, домашних свиней и диких кабанов.

Сдерживать популяцию гигантских слизней могут только ежи, дрозды, скворцы и некоторые хищные жуки, поедающие его молодь.

В условиях крупных агропредприятий помогают биологические средства борьбы.

Ранее ученые сказали об опасных рыбах и других инвазивных видах, которые быстро распространяются в Беларуси: звездчатая пуголовка, бычки, американский сомик и переносящие чуму раки.

Также редкий съедобный гриб-коралл с шипами обнаружили в Беларуси.

Еще Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма: «Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде».

Тем временем случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в соседней с Беларусью России.