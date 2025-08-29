«Едят все, нападая даже на птенцов в гнездах». В Беларуси распространились гигантские испанские слизни

Опасного испанского слизня отличает высокая скорость размножения, так как это брюхоногое — гермафродит, и феноменальная приспосабливаемость к новым условиям. Нынешним летом популяция испанского слизня в Беларуси достигла критических значений. «Пришелец» стал новым бичом для огородов сельчан и дачников. Огромные слизни поедают многие сельскохозяйственные и садовые культуры, декоративные растения, боровики и подосиновики. Вообще, испанский слизень достаточно всеяден, известны случаи его нападения даже на птенцов гнездящихся на земле птиц.