«Едят все, нападая даже на птенцов в гнездах». В Беларуси распространились гигантские испанские слизни

По всей Беларуси активно распространился опасный испанский слизень, являющийся инвазивным видом, пишет fishingby.com.
Популяция гигантского слизня еще 10 — 15 лет назад отмечалась только в отдельных районах Минской и Гродненской областей, а сейчас испанских «гостей» находят даже в северо-восточных регионах республики.
— Гигантские по белорусским меркам брюхоногие расселились по паркам, огородам и окраинам населенных пунктов, — говорится в статье.
Опасного испанского слизня отличает высокая скорость размножения, так как это брюхоногое — гермафродит, и феноменальная приспосабливаемость к новым условиям. Нынешним летом популяция испанского слизня в Беларуси достигла критических значений. «Пришелец» стал новым бичом для огородов сельчан и дачников. Огромные слизни поедают многие сельскохозяйственные и садовые культуры, декоративные растения, боровики и подосиновики. Вообще, испанский слизень достаточно всеяден, известны случаи его нападения даже на птенцов гнездящихся на земле птиц.
Кроме того, испанские слизни переносят ряд заболеваний и паразитов, заражая собак, кошек, домашних свиней и диких кабанов.
Сдерживать популяцию гигантских слизней могут только ежи, дрозды, скворцы и некоторые хищные жуки, поедающие его молодь.
В условиях крупных агропредприятий помогают биологические средства борьбы.
Ранее ученые сказали об опасных рыбах и других инвазивных видах, которые быстро распространяются в Беларуси: звездчатая пуголовка, бычки, американский сомик и переносящие чуму раки.
Также редкий съедобный гриб-коралл с шипами обнаружили в Беларуси.
Еще Минздрав предупредил белорусов о случаях смертельной болезни — ботулизма: «Споры находят в мясе, рыбе, овощах, воде».
Тем временем случай лихорадки чикунгунья зарегистрирован в соседней с Беларусью России.