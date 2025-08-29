Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

13 тысяч мусорных контейнеров закупили и устанавливают в Ростовской области

На Дону продолжают расширять контейнерный парк для сбора ТКО.

Источник: Комсомольская правда

В муниципалитетах Ростовской области завершают установку более 13 тысяч закупленных мусорных контейнеров, около 70% таких баков уже разместили на площадках. Об этом на заседании, посвященном утилизации отходов, сообщила министр ЖКХ области Антонина Пшеничная. Отчет заслушал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

— По контейнерам — повторяться не буду: деньги выделены, решение, по нынешним временам дорогое, принято. Все, что приобрели и пока еще не расставили, постарайтесь догнать, — сказал Юрий Слюсарь.

Донской глава поручил минЖКХ области совместно с территориями определить потребность в специализированных контейнерах большого объема. Мульды планируют установить в местах, где обычных баков недостаточно даже при регулярном вывозе мусора.

Параллельно в городах и районах обустраивают мусорные площадки. Вместо запланированных 75 новых площадок уже оборудовали 100. Еще 122 существующие площадки обновили в Боковском и Усть-Донецком районах. До конца года планируют благоустроить 13 новых мест для сбора мусора в Новошахтинске и Морозовском районе.

Юрий Слюсарь потребовал от муниципалитетов пересмотреть подходы к уборке территорий вокруг контейнерных площадок. Сейчас эту работу за свой счет выполняют региональные операторы, хотя это не входит в их договорные обязательства.

— Давайте предусматривать деньги на уборку территорий возле контейнеров, обязательно это запланируйте в местных бюджетах на следующий год, — поставил задачу Юрий Слюсарь.

Министерству ЖКХ поручено взять на контроль вопрос уборки контейнерных площадок во всех муниципалитетах области.

Подпишись на нас в Telegram.