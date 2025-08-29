Тюменская область стала призером конкурса на форуме «Города будущего»

Тюменская область заняла призовые места в конкурсе «IQ городов» Всероссийского форума «Города будущего», который состоялся с 22 по 23 августа в Перми. Мероприятие провели по нацпроекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации региона.
Форум стал площадкой для оценки эффективности цифровой трансформации в муниципалитетах и регионах, а также обмена лучшими практиками устойчивого развития городской среды. Столица региона подтвердила статус одного из самых «умных» городов страны, заняв второе место в рейтинге IQ городов России в категории «Большие города». А город Ишим, представляющий Тюменскую область, занял первое место в категории «Средние города».
В номинации «Малые муниципальные образования» в число лидеров вошли Тобольский, Упоровский и Уватский округа. В этой же номинации отличились Нижнетавдинский, Аромашевский, Омутинский, Сорокинский и Ярковский округа, а также город Ялуторовск и рабочий поселок Голышманово.
Уточним, что Тюменская область также входит в топ-3 по индексу цифровизации городского хозяйства среди субъектов РФ. Эта номинация впервые учреждена в этом году. Итоговая оценка рейтинга «IQ городов» формируется по итогам анализа показателей в сфере развития городской среды, предпринимательства, транспорта, строительства, образования, здравоохранения.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.