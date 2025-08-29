Заключен под стражу генеральный директор АО «Башспирт» Раиф Абдрахимов

Советский районный суд Уфы удовлетворил ходатайство следствия об аресте генерального директора АО «Башспирт» Раифа Абдрахимова. Об этом сообщают Следственный комитет и объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По версии следствия, обвиняемый, вступив в должность в августе 2022 года, не принял мер к расторжению заведомо невыгодных договоров аренды двух объектов культурного наследия в Уфе. Эти договоры были заключены предыдущим руководством без конкурсных процедур и экономического обоснования.
В результате с августа 2022 по декабрь 2024 года предприятие понесло убытки в размере более 103 миллионов рублей. Из них 76 миллионов рублей были перечислены арендодателям, а еще 26 миллионов рублей составила задолженность, образовавшаяся с ноября 2024 по август 2025 года.
Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на месяц — до 30 сентября. Ранее в отношении бывшего генерального директора АО «Башспирт» и других фигурантов уже был вынесен обвинительный приговор за причинение ущерба предприятию на сумму свыше ста миллионов рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.