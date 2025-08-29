Ричмонд
+28°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Свердловским школьникам будут преподавать новый курс «История нашего края»

В школах Свердловской области ученики начнут изучат историю региона.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области с 1 сентября во всех школах введут новый учебный курс «История нашего края». Об этом на августовском педагогическом совещании работников системы образования региона сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.

Курс станет обязательной частью предмета «История». Его будут изучать школьники с пятого по седьмой класс.

— Знать родной регион, понимать, чем он славится и гордится, обязан каждый житель Свердловской области, — написал врио губернатора региона Денис Паслер в своем telegram-канале.

Напомним, что в новом учебном году екатеринбургские школьники смогут ездить на наземном общественном транспорте бесплатно. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской администрации, нововведение коснется детей от 7 до 18 лет.