Свердловским школьникам будут преподавать новый курс «История нашего края»

В Свердловской области с 1 сентября во всех школах введут новый учебный курс «История нашего края». Об этом на августовском педагогическом совещании работников системы образования региона сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер.
Курс станет обязательной частью предмета «История». Его будут изучать школьники с пятого по седьмой класс.
— Знать родной регион, понимать, чем он славится и гордится, обязан каждый житель Свердловской области, — написал врио губернатора региона Денис Паслер в своем telegram-канале.
Напомним, что в новом учебном году екатеринбургские школьники смогут ездить на наземном общественном транспорте бесплатно. Как сообщили «КП-Екатеринбург» в городской администрации, нововведение коснется детей от 7 до 18 лет.