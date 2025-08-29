В Мурманске открылась ярмарка «На Севере — учиться!»

Тематическая ярмарка «На Севере — учиться!» работает в центре Мурманска с 28 августа по 1 сентября, сообщили в комитете по туризму Мурманской области. Мероприятие соответствует задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство».
Посетителей ждут тематические фотозоны, интерактивные площадки и мастер-классы. Для юных гостей подготовлена большая развлекательная программа и подарки от организаторов. Ярмарка работает с 12:00 до 20:00. Подробная информация и расписание опубликованы на странице организатора — «Событие 51».
Например, вблизи дома № 11 на улице Воровского будут работать торговые ряды, где жители смогут приобрести канцтовары, школьные принадлежности, сувениры с региональной тематикой и товары ручной работы. Также на ярмарке представят блюда арктической кухни, кондитерские изделия и выпечку. По традиции из Почтового домика все желающие смогут отправить открытки с оригинальным дизайном в любой населенный пункт страны.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.