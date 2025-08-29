Бесплатные точки Wi-Fi заработали в Кстове

На данный момент сеть с названием «Free_Wi-Fi_Kstovo» доступна на площади Мира, рядом с Вечным огнём, на улице Чванова, дом 8, возле часовни, в детском парке во 2-м микрорайоне, возле кафе «Терраса», на детской площадке, а также между кафе и детской площадкой в парке «Юбилейный», на перекрёстке улиц Сутырина и Чванова, в районе городского рынка и в зоне отдыха Лукерьинский пруд.