Бесплатные точки Wi-Fi заработали в Кстове

«Считаю, что в преддверии нового учебного года это особенно актуально. Список точек будет расширяться, о чём мы будем информировать дополнительно», — отметил Уланов в своем телеграм-канале.
На данный момент сеть с названием «Free_Wi-Fi_Kstovo» доступна на площади Мира, рядом с Вечным огнём, на улице Чванова, дом 8, возле часовни, в детском парке во 2-м микрорайоне, возле кафе «Терраса», на детской площадке, а также между кафе и детской площадкой в парке «Юбилейный», на перекрёстке улиц Сутырина и Чванова, в районе городского рынка и в зоне отдыха Лукерьинский пруд.
Напомним, из-за перебоев с интернетом в Нижегородской области разработали карту точек бесплатного Wi-Fi. На карте отображены зоны с бесплатным интернетом, которые уже давно работают в регионе. Пользоваться ею можно без подключения к сети. Затем на карту добавили 334 новые точки, а губернатор призвал нижегородские торговые центры организовать бесплатный Wi-Fi для посетителей.