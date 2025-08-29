В Нижнегорском районе Крыма реконструируют мост

Работы по реконструкции моста на автомобильной дороге Уютное — Зоркино — Чкалово ведутся в Нижнегорском районе Республики Крым по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.
Строители уже начали устанавливать металлические балки. После этого бригады приступят к настилу проезжей части и монтажу ограждений временного моста. Он очень нужен для обеспечения стабильной транспортной связи между поселками.
Новый мост исключает использование длительных объездных путей, что приводит к существенной экономии времени и топлива частными автомобилистами и предприятиями. «Улучшенная транспортная связь способствует развитию местного бизнеса, облегчает доставку товаров, расширяет доступ к социально значимым объектам — больницам, школам, административным учреждениям», — говорится в сообщении.
Уточним, что в 2025 году целевой показатель по приведению искусственных сооружений в порядок в регионе достиг 87,8%.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.