Главные новости недели с 25 по 29 августа 2025 года

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов
За прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Среднее, Клебан-Бык, Нелеповка и Первое Мая в ДНР. А также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.
Российский дрон потопил разведывательный корабль ВМС Украины
Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны.
США ввели 50-процентные пошлины против Индии
Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно.
Замгубернатора Курской области арестовали по делу о хищении миллиарда рублей
Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 октября) врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его обвиняют в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.
Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда
Игорь Краснов занимает должность председателя Верховного суда Российской Федерации с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку.