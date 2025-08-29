Ричмонд
Главные новости недели с 25 по 29 августа 2025 года

Итоги недели с 25 по 29 августа 2025 года: обзор главных новостей, событий и происшествий, произошедших в России и мире. Все самое важное и актуальное — в проекте Новости Mail.

ВС РФ за неделю освободили шесть населенных пунктов

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю ВС РФ освободили населенные пункты Среднее, Клебан-Бык, Нелеповка и Первое Мая в ДНР. А также Филия и Запорожское в Днепропетровской области.

Российский дрон потопил разведывательный корабль ВМС Украины

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Российский морской дрон потопил средний разведывательный корабль «Симферополь» Украины в устье Дуная, сообщает Минобороны.

США ввели 50-процентные пошлины против Индии

Источник: Reuters

Американские власти обосновали повышение тарифных ставок закупками Индией российской нефти. Стороны провели пять раундов переговоров, но безуспешно.

Замгубернатора Курской области арестовали по делу о хищении миллиарда рублей

Источник: РИА "Новости"

Мещанский районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 25 октября) врио заместителя губернатора Курской области Владимира Базарова. Его обвиняют в хищениях при строительстве оборонительных сооружений в Белгородской области.

Генпрокурор Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда

Источник: РИА "Новости"

Игорь Краснов занимает должность председателя Верховного суда Российской Федерации с 22 января 2020 года, на этом посту он сменил Юрия Чайку.