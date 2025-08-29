В центре Новосибирска задержали 22-летнего подозреваемого в стрельбе из ракетницы

Полиция установила личность молодого человека, устроившего опасные манёвры в Центральном районе города.
В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях с применением ракетницы. Инцидент произошёл в Центральном районе и попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям и СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). В ходе розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» установили личность стрелявшего. Им оказался 22-летний житель Новосибирской области.
Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.