Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Новосибирска задержали 22-летнего подозреваемого в стрельбе из ракетницы

Полиция установила личность молодого человека, устроившего опасные манёвры в Центральном районе города.

Полиция установила личность молодого человека, устроившего опасные манёвры в Центральном районе города.

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях с применением ракетницы. Инцидент произошёл в Центральном районе и попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям и СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением оружия»). В ходе розыскных мероприятий сотрудники отдела полиции № 1 «Центральный» установили личность стрелявшего. Им оказался 22-летний житель Новосибирской области.

Сейчас следствие выясняет все обстоятельства случившегося. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения — подписка о невыезде.