В центре Новосибирска задержали 22-летнего подозреваемого в стрельбе из ракетницы

В Новосибирске полицейские задержали мужчину, подозреваемого в хулиганских действиях с применением ракетницы. Инцидент произошёл в Центральном районе и попал на видео, которое быстро разошлось по соцсетям и СМИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.