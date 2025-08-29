В Тюменской области отремонтировали 82 дороги к спортивным учреждениям

Одним из обновленных объектов стала улица Советская в селе Успенка. На ней располагается детский сад «Колосок», а сама дорога является подъездным путем к спортивному комплексу «Сибиряк». Здесь проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, боксу и шахматам, работает тренажерный зал. Кроме того, на базе спорткомплекса организованы занятия в группах здоровья.