В Тюменской области отремонтировали 82 дороги к спортивным учреждениям

Ремонт дорог к спортивным учреждениям в Тюменской области проводят по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Работы на 82 участках уже завершены, 15 еще делают, сообщили в администрации Тюменского муниципального района.
Около 80 тыс. жителей занимаются спортом. Это как чемпионы международного класса, так и любители. Для создания комфортных условий ремонтируют дороги, ведущие к спортивным сооружениям. Например, к большим многофункциональным комплексам, уличным спортплощадкам и воркаут-зонам.
Одним из обновленных объектов стала улица Советская в селе Успенка. На ней располагается детский сад «Колосок», а сама дорога является подъездным путем к спортивному комплексу «Сибиряк». Здесь проходят занятия по футболу, баскетболу, волейболу, настольному теннису, боксу и шахматам, работает тренажерный зал. Кроме того, на базе спорткомплекса организованы занятия в группах здоровья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.