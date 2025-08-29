Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Российская армия ежемесячно освобождает 600−700 квадратных километров в зоне СВО, сообщил министр обороны РФ Андрей Белоусов на расширенной коллегии ведомства в пятницу.
«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300−400 квадратных километров, то в настоящее время — 600−700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима», — сказал Белоусов.
Узнать больше по теме
Андрей Белоусов: биография экономиста, возглавившего Министерство обороны России
На третий год специальной военной операции Путин сменил министра обороны. Им стал не служивший в армии экономист Андрей Белоусов. Разберемся в биографии чиновника, его взглядах и карьере.Читать дальше