Белоусов рассказал об успехах российской армии в зоне СВО

«Отмечу рост темпов продвижения наших войск в этом году. Если на начало года мы ежемесячно освобождали 300−400 квадратных километров, то в настоящее время — 600−700. Нанесен существенный урон военной и промышленной инфраструктуре киевского режима», — сказал Белоусов.